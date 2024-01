Giochiamo in città, tornano i laboratori

Ripartono i laboratori di "Giochiamo in città", iniziativa dedicata a famiglie e bambini 0 – 6 anni, organizzata dal Comune nell’ambito del progetto "C’era una volta" selezionato da "Con i bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. "Nuove opportunità di socializzazione e di conoscenza, di crescita, di gioco e apprendimento per le famiglie e i bambini con i laboratori che rimettiamo in campo – spiega l’assessore Katiuscia Cassetta –. Sarà un tempo ancora una volta dedicato all’infanzia e alla relazione educativa, perché tutti i bambini hanno diritto a una educazione di qualità fin dalla nascita, che li aiuti a crescere e li accompagni nelle relazioni famigliari, scolastiche e di vita che li attendono". Si inizia mercoledì con "Giochiamo con le palline", un laboratorio motorio che si terrà nello spazio del Villaggio per crescere Semi d’acero, per proseguire fino al 14 febbraio con attività integrative che si svolgeranno anche nella biblioteca Mozzi Borgetti e al Museo di Storia naturale. Come nei precedenti laboratori anche in questo caso verranno messe in campo attività ludiche e di relazione, legate anche al Carnevale e a San Valentino. Tanti momenti di socializzazione, relazioni e scoperte dove protagonisti saranno gomitoli di lana, riso e pasta, farina e sale, fagioli bianchi e rossi, palloncini, stelle filanti, trombette e libri. Info e prenotazioni allo 0733.256473 o al 328.0327479, o scrivendo a marzia.fratini@comune.macerata.it.