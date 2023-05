Gioco d’azzardo, cambia la legge Un passo per le slot in via Pellico

di Lorena Cellini

La giunta regionale si prepara a cambiare la legge che contrasta il gioco d’azzardo (legge 32017) e anche per Civitanova, per alcuni la ’Las Vegas delle Marche’, si aprono maggiori possibilità di aprire sale slot. Il 28 aprile, con delibera numero 556, varata la proposta di modifica con un documento istruttorio predisposto dalla Direzionea attività produttive e imprese, che approderà in assemblea regionale motivata con la "necessità di fornire uno strumento legislativo innovativo e orientato al nuovo contesto socio economico, nel più breve tempo possibile agli operatori di settore". Adottata la procedura straordinaria, quindi niente conferenza dei servizi né scheda di analisi di impatto della regolamentazione. Si è svolta invece la consultazione con organizzazioni di categoria e Anci. Sei gli articoli ritoccati (3, 5, 7, 14, 16,19) e, con le modifiche al comma 2 dell’articolo 5, ammorbidite le regole per l’apertura di nuove attività. La proposta abbassa la soglia delle distanze minime obbligatorie che definiscono il divieto di installare apparecchi e congegni da gioco nei pressi dei luoghi sensibili: chiese, banche, sportelli bancomat, uffici postali, vendite di oggetti preziosi e oro usato, ospedali, strutture protette. Per i Comuni con più di 5.000 abitanti si passa da una distanza minima di 500 metri, dettata dalla legge del 2017, ai 300 metri della nuova proposta; per i Comuni con abitanti inferiori a quota 5.000 la distanza passa invece da 300 a 200 metri. Una disposizione che a Civitanova riapre la questione della sala slot di via Silvio Pellico, bocciata da tre sentenze di tribunale (Tar e Consiglio di Stato) dopo il via libera dato dal Comune. Le modifiche alla legge investono anche le regole delle limitazioni temporali all’esercizio del gioco e se nel testo del 2017 i Comuni potevano prevedere fasce orarie giornaliere con stop fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata, nella rivisitazione "gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana a tutela della salute pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall’altro l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo". Introdotto un nuovo comma all’articolo 5 secondo cui gli apparecchi da gioco "sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio".