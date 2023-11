Gioco di squadra contro l’emofilia: "Quasi 400 i pazienti in carico"

Perfezionare l’approccio multisciplinare nel trattamento dell’emofilia. Questo il tema al centro dell’incontro svoltosi nella biblioteca Mozzi Borgetti su iniziativa di Isabella Cantori, responsabile del Centro di riferimento regionale per la diagnosi e cura delle malattie emorragiche congenite e trombofilia, e direttrice facente funzioni dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale dell’ospedale di Macerata. Insieme ad un nutrito gruppo di professionisti maceratesi – Giorgio Caraffa, Leonardo Mucci, Roberto Procaccini e Marco Torcianti –, c‘erano Chiara Biasoli di Cesena, Elena Boccalandro di Milano, Christian Carulli e Giancarlo Castaman di Firenze, Matteo Nicola Dario Di Minno e Angiola Rocino di Napoli.

"L’anno scorso ci siamo concentrati sulla fisioterapia, quest’anno abbiamo organizzato un focus sull’ortopedia. Se non ben trattato, un paziente emofilico rischia di sviluppare l’artropatia, con seri problemi, in particolare, alle caviglie, alle ginocchia e ai gomiti", spiega la dottoressa Cantori. "Abbiamo iniziato e stiamo portando avanti un percorso multidisciplinare poiché molteplici sono gli effetti e i rischi connessi all’emofilia, e solo una visione d’insieme che si traduce in un lavoro di squadra può contrastarli con efficacia. E questo significa che l’ematologo opera insieme al fisiatra, all’ortopedico, al ginecologo, al cardiologo, al chirurgo, allo psicologo ed altri".

Uno sforzo innovativo che si coniuga con il progressivo miglioramento della terapia. L’emofilia è una malattia congenita ed ereditaria, causata da un deficit di alcune proteine della coagulazione del sangue. Chi ne è affetto ha una maggior tendenza alle emorragie, sia spontanee sia post-traumatiche. Negli anni, sul fronte delle terapie, si è passati dal plasma ai fattori plasma derivati, poi sono arrivati i fattori della coagulazione ricombinanti, cioè sintetici; i recente si è incominciato ad usare l’Emicizumab, un anticorpo monoclonale per pazienti selezionati con emofilia di tipo A, e all’orizzonte si profila la terapia genica: siamo ancora agli studi clinici iniziali, ma questi sono molto promettenti. E proprio sulle nuove terapie di oggi e quelle che arriveranno nei prossimi anni ha parlato Giancarlo Castaman, uno dei maggiori esperti al mondo di emofilia, malattia che ha un "peso" significativo anche nella nostra realtà. "Il Centro di Macerata ha in carico circa 380 pazienti, 140 dei quali affetti da emofilia A e B, a diversi livelli gravità, altri dalla malattia di Von Willebrand, o altri difetti rari della coagulazione", sottolinea la Cantori.

"Il più giovane – conclude la direttrice facente funzioni dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale dell’ospedale di Macerata – ha appena sei mesi, il più anziano oltre settant’anni, a conferma del fatto che oggi un malato di emofilia, adeguatamente trattato, ha la stessa aspettativa di vita delle altre persone. Per ora la terapia genica è molto costosa e riguarda solo determinati pazienti. Ma la guarigione non è più un’utopia". All’incontro che si è tenuto alla biblioteca Mozzi Borgetti hanno portato i loro saluti Giorgia Scaloni, direttrice sanitaria facente funzioni del presidio medico ospedaliero, suoi personali e del direttore generale dell’Ast 3 Milco Coacci, e Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata.