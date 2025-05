Gioco, dono e pulizia. Giornata per l’ambiente

Al grido di "Puliamo, giochiamo e doniamo" è in programma oggi la Giornata dei bambini e delle bambine voluta proprio dai bambini del Consiglio della città per sensibilizzare i coetanei e i cittadini sul tema del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente che ci circonda. Sono due gli appuntamenti in calendario oggi che coincidono con la giornata mondiale dedicata al gioco.

Si parte al mattino quando tutti insieme, bambini, famiglie e insegnanti si dedicheranno alla pulizia e alla raccolta differenziata dei rifiuti negli spazi esterni alle scuole cittadine. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con gli Istituti comprensivi della città.

Poi si passa al pomeriggio. Dalle 16,30 ci si ritrova tutti in piazza Mazzini per giocare ma anche e soprattutto per donare oggetti che siano in buono stato ad altri bambini. Un momento di socializzazione ma anche di attenzione a temi che sono sempre di maggiore attualità e verso i quali i giovanissimi vanno sensibilizzati sin dagli anni della scuola.