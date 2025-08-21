Gioco illegale in un negozio, sequestrati tre totem

Tolentino, 21 agosto 2025 - Attività congiunta delle Fiamme Gialle della tenenza di Camerino e dei carabinieri della Compagnia di Tolentino nella repressione dei fenomeni di illegalità nel comparto del gioco pubblico. A finire sotto sequestro tre “totem”, apparecchi non collegati alla rete telematica. Nella notte tra lunedì e martedì, una pattuglia di finanzieri in forza alla tenenza di Camerino, impiegata nei servizi di 117, su attivazione del nucleo radiomobile dei carabinieri di Tolentino, ha effettuato un blitz in un esercizio commerciale trovando tre dispositivi utilizzati per il gioco a distanza, cosiddetti “totem”. Questi erano scollegati dalla rete telematica di raccolta gioco dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, così da impedire la lettura dei dati relativi alle somme giocate per la successiva quantificazione dell’imposta dovuta. Le apparecchiature venivano utilizzate dai fruitori tramite l’impiego di apposita parola chiave che consentiva di connettersi a piattaforme di gioco online non autorizzate, quindi fuori dai circuiti di gioco legali. I militari intervenuti hanno proceduto subito al sequestro amministrativo dei “totem” illegali, interessando la competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la successiva adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 110 del Tulps (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) con la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che va da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio non conforme alla normativa. E la chiusura dell’esercizio da 30 a 60 giorni. L’attività di prevenzione e repressione svolta dalla Guardia di finanza nella lotta contro il gioco illegale è rivolta a garantire le pertinenti entrate fiscali all’Erario, “a proteggere gli operatori che operano legalmente, subendo una concorrenza sleale, e a tutelare i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzie, salvaguardando le fasce più deboli, tra cui i minori”, ricordano le stesse Fiamme Gialle. L’operazione testimonia ancora una volta la costante sinergia che caratterizza l’operato delle forze dell’ordine che quotidianamente collaborano nello svolgimento di attività operative in svariati settori di servizio a tutela dei cittadini. I controlli proseguiranno quindi in tutto il territorio provinciale per monitorare se macchinette, slot e vari dispositivi di gioco sono conformi alla normativa o meno.