Giocoleria e illusionismo con "Alice e il Mago"

Domani, alle 17, il Teatro Nicola degli Angeli di Montelupone ospita "Alice e il Mago", un’esperienza unica che mescola magia, giocoleria, ventriloquismo e illusionismo. "Lo spettacolo, firmato da Il Bianco Coniglio Circo-Teatro, è un vero e proprio viaggio nell’immaginazione – spiegano gli organizzatori –. Il Mago ci guida nel mondo delle magie, mentre Alice risponde che la magia è, prima di tutto, fantasia. Il tutto inizia con un misterioso curriculum che arriva in valigia, dando il via a una giostra di numeri spettacolari e frenetici che cattureranno il pubblico, facendolo oscillare tra sogno e realtà. Uno spettacolo che non lascia tempo per la noia: tra magie, giocoleria e momenti di ventriloquismo, gli spettatori vivranno un’esperienza coinvolgente e piena di sorprese. I più piccoli saranno anche premiati con dolcetti e zucchero filato, continuando a sognare anche dopo l’ultimo applauso". Un appuntamento pensato per intrattenere e stupire spettatori di ogni età, durante il Carnevale. Per info e prenotazioni 334-2828116, 340-3257660. Domani, giorno dello spettacolo, biglietti in vendita dalle 15.30 alla biglietteria del teatro.