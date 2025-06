Giocolieri, clown e musica. Show in quattro comuni

Presentata nei giorni scorsi la nona edizione di Art Festival, che partirà questa settimana e si svolgerà tra Porto Recanati, Recanati, Loreto e Numana. La kermesse si apre venerdì a Porto Recanati con lo spettacolo del Circo Madera, che unisce equilibrismo, corda aerea, giocoleria, canto lirico e teatro comico.

A Numana, il 4 luglio, le esibizioni della compagnia Circo Bipolar e della compagnia argentina Duo Un Pie, Sluggy il palloncinista e per la magia del fuoco la guerriera di luce Madama Scintilla, oltre alla performance del duo Pigreco Company.

A Loreto, il 6 luglio, saranno riproposti gli spettacoli del Circo Bipolar e del Duo Un Pie. Per il fuoco Gloria Coppola e in piazza Garibaldi il concerto "Dubaduba Music Show", con Laura Rocchegiani e Francesco Colocci.

Chiusura il 12 e 13 luglio a Recanati in centro storico. Si alterneranno sul palco band e musicisti: Malvino, The wine barrels, Segnali di ripresa, Il Maestrale e Davide Fasulo. Per il circo contemporaneo Nicola Fanton, specializzato in giocoleria e teatro clown, e il duo al femminile Menayerí Circo. Nicola e Marilù dei Pyrovaghi porteranno in scena una storia d’amore, raccontata attraverso la danza del fuoco.

Il Chiostro di Sant’Agostino farà da scenario alla magia della sand art, con Ermelinda Coccia. Non mancheranno i giochi di strada di Caimercati su corso Persiani, il Teatro dei gatti di Eloisa Gatto, La Compagnia del Solstizio Mediterraneo, Li Matti de Montecò e il Circo El Grito.

Novità l’aperi-walk della musica, una camminata tra la bottega artigiana Castagnari, il museo della musica e la casa natale di Beniamino Gigli. Gran finale il 26 luglio, nel quartiere Santa Lucia, con una serata di live music e dj set.