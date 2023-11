Gioele e le colline trasformate in tartufaia

Da un piccolo sogno a quella che potrebbe essere una bellissima realtà e allo stesso tempo una novità per le colline di Pacigliano, una delle zone "verdi" di Corridonia che ora sarà arricchita da delle piante da tartufo micorizzate artificialmente. Tutto questo è frutto del progetto di Gioele Giachè, 26 anni. Un giovane del posto che oltre al suo impegno come consigliere comunale di minoranza è riuscito a concretizzare un’idea valida tanto da essere in parte finanziata dal "Baule dei sogni", ovvero l’iniziativa della Caritas Diocesana finalizzata a sostenere progetti formativi e percorsi professionali a favore di ragazzi e ragazze tra i 16 e i 35 anni.

"Dato che avevamo degli appezzamenti di terreno incolti per via della loro conformazione – spiega Giachè –, quindi difficili da lavorare, vederli lasciati in quello stato mi dispiaceva e vista la possibilità di usufruire del "Baule dei sogni", che finanzia appunto piccoli sogni, ho deciso di buttarmi in questa nuova avventura".

"Il mio progetto iniziale – aggiunge – era di rendere questi terreni dei piccoli boschetti anche solo per preservarne il decoro. Successivamente è stato lo stesso "Baule dei sogni" ad indirizzami verso l’attuale via e, considerata anche la mia passione per i tartufi, l’idea è stata quella di mettere a dimora delle querce e altri arbusti micorizzati per creare delle tartufaie artificiali". Tra gli obiettivi c’è quello di dare il via ad un’attività in grado di entrare nel pieno del suo ciclo di vita tra circa otto anni, anche perché realizzare una tartufaia è a tutti gli effetti un investimento naturale, infatti, per i primi anni il ricavato economico sarà pari a zero, l’unico guadagno sarà dal punto di vista paesaggistico. Questa tartufaia artificiale poi permetterà la coltivazione del tartufo nero estivo, inoltre sarà mirata alla rivalutazione del territorio in quanto darà la possibilità di pensare a dei percorsi futuri per il sociale.

"Dopo tanti anni, ho concretizzato un’idea – ha affermato Giachè – che darà i suoi frutti in una terra profondamente legata alla mia anima. Ammirare la chiesa di Pacigliano sullo sfondo mi dona un senso di pace, appartenenza e fede che sono difficili da spiegare a parole".