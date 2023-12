Gioielleria "Oro", 40 anni di attività e l’omaggio del Comune

Nei giorni scorsi, la gioielleria "Oro" di Potenza Picena ha tagliato il traguardo dei 40 anni di attività.

Era il 1983 quando Sergio Giorgini apriva per la prima volta le porte del negozio di piazza Matteotti, in pieno centro storico. In quattro lustri diverse generazioni di potentini, e non, hanno varcato quell’uscio per essere serviti sempre con professionalità e passione.

Tutte qualità davvero apprezzate, tanto da essere sulla breccia da ben 40 anni. E in occasione di questo importante anniversario, l’Amministrazione comunale ha voluto donare uno speciale attestato per la sua longevità commerciale e per il servizio rivolto alla collettività.

Così, il sindaco Noemi Tartabini,

accompagnata dal presidente del Consiglio comunale Mirco Braconi, ha consegnato a Giorgini una pergamena personalizzata che è stata realizzata dall’artista Giusi Riccobelli

con l’augurio da parte dell’intera amministrazione di festeggiare altrettanti anni di attività.