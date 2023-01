Gioiellerie senza permessi: quattro denunce

di Lorena Cellini

Due gioiellerie del centro città sono finite nei guai per esercizio abusivo del ‘compro oro’. Sei orologi in oro, usati, sono stati sequestrati per un valore di 50.000 euro e quattro sono invece le persone denunciate. E’ emerso dai controlli eseguiti dalla Guardia di finanza della compagnia di Civitanova e finalizzati a contrastare il riciclaggio e il reimpiego di risorse illecite utilizzate per ripulire somme generate dalla criminalità. Le indagini sono partite dallo screening dei principali siti di vendita online e dall’analisi dei profili social riconducibili alle due attività commerciali. Entrambe pubblicizzavano sul web la vendita di orologi ‘di secondo polso’ in oro senza essere iscritte al registro degli operatori del Compro Oro, tenuto e gestito dall’Organismo degli agenti e dei mediatori. Sulla base degli elementi raccolti, le fiamme gialle civitanovesi hanno eseguito due ispezioni e i controlli hanno consentito loro di individuare, esposti in vetrina, in un caso un orologio in oro usato con il marchio Rolex, e, nell’altro caso, cinque orologi in oro, sempre usati: tre con il marchio Rolex, uno con il marchio Longines e uno con il marchio Omega. Verificata l’assenza dell’obbligatoria iscrizione al registro O.A.M. la finanza ha contestato l’esercizio abusivo dell’attività di compro-oro ai legali rappresentanti delle due gioiellerie, i quali sono stati segnalati alla Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata: rischiano conseguenze che vanno da una multa fino a 10.000 euro alla reclusione fino a quattro anni. Gli orologi, stimati in un valore complessivo di oltre 50.000 euro, sono stati sottoposti a sequestro probatorio. L’iscrizione al registro degli operatori del compro-oro è un obbligo normativo varato per regolamentare il commercio di oggetti preziosi attraverso un sistema di prevenzione finalizzato a garantire l’identificazione della clientela e la tracciabilità delle operazioni riguardanti l’acquisto e la cessione di gioielli e di orologi usati contenenti metalli come oro, argento, palladio e platino. Il che è consentito dalla legge esclusivamente ai commercianti che sono iscritti al registro O.A. M. L’operazione svolta si inquadra nell’azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio svolta dal Corpo della Guardia di finanza, basata su una strategia nazionale che consente di concentrare le risorse verso i soggetti e i fenomeni più a rischio.