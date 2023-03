Giombetti: "Cas, bene la proroga"

La cabina di coordinamento sisma presieduta dal commissario Guido Castelli, nei giorni scorsi, ha previsto un riallineamento al 31 maggio di varie scadenze. La struttura commissariale ha riaperto un confronto e definito, in concertazione con la Regione e la Protezione civile, un nuovo termine per riammettere chi, alla data dello scorso 15 ottobre, non aveva presentato (pur avendone diritto) la dichiarazione per il mantenimento del Cas. In questi casi c’è tempo fino al 31 marzo per regolarizzare la propria posizione. "Abbiamo comunicato alla Protezione civile i vari casi di cui siamo venuti a conoscenza, per lo più persone anziane che non avevano compreso bene la procedura o non erano a conoscenza della scadenza del 15 ottobre – commenta l’assessore alla ricostruzione di Tolentino Flavia Giombetti – e questo per le famiglie aventi diritto creava sicuramente un enorme disagio. La speranza è che il numero dei percettori del Cas diminuisca velocemente: significherebbe che le famiglie hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni".