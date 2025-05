Giordana e le scenografie di Scarfiotti: "Un sogno filtrato dalla memoria"

"Le scenografie di Ferdinando Scarfiotti hanno un qualcosa di vagamente astratto, come sognato, filtrato dalla memoria". È quanto dice il regista Marco Tullio Giordana su questo scenografo nato a Potenza Picena, che ha lavorato in film di grande successo. Oggi inizia il Festival Prima Scena dedicata allo scenografia con la direzione artistica di Giancarlo Basili. Alle 16.30 nella Cappella dei Contadini sarà proiettato il film "Il conformista" di Bernardo Bertolucci alla presenza di Basili e di Giordana che al termine della proiezione faranno un intervento sulla figura di Scarfiotti. "Lui – ricorda il regista – ha iniziato da giovanissimo facendo da assistente a grandi scenografi, è un mestiere di bottega ed è fondamentale avere buoni maestri".

Giordana, qual è l’eredità che lascia? "La grande attenzione e la ricerca di materiali: è un insegnamento che ha lasciato ai suoi allievi, tra i quali Gianni Silvestri con cui ho lavorato".

Lei spesso ha raccontato storie di giovani che si ribellano a un sopruso, a un’ingiustizia; c’è qualcosa di lei? "Fa parte di un carattere tendenzialmente ribelle, insofferente ai comandi, a eseguire senza spiegazioni. Non sono guarito e non sopporto le ingiustizie. Sono della Bilancia, un segno che va alla ricerca di equilibrio ed è intollerante alla sopraffazione".

Le fa piacere che la stragrande maggioranza del pubblico la associ al film "La meglio gioventù" facendo magari passare in secondo piano altri suoi lavori? "No, è un film talmente lungo in cui c’è tanto e tutto, anche elementi di lavori successivi. Non mi dispiace che mi si ricordi per quella pellicola che amo molto, è stata la scoperta di una generazione di attori sconosciuti ma poi diventati primi della classe. Ricordo piacevolmente i sei mesi di riprese in giro per l’Italia, in Norvegia, giorni vissuti sempre con grande allegria in cui non si sentiva la fatica fisica, eravamo molto spensierati e felici, senza l’assillo di dover dimostrare qualcosa".

A volte ci vuole il cinema per sbattere di fronte alla gente certe storie forti come ha fatto con i Cento passi, facendo conoscere la vicenda di Peppino Impastato. "Il cinema ha questa forza, di rendere visibile qualcosa che magari rimane astratto in un articolo, in un saggio, in un libro. Il cinema è capace di personalizzare le figure, di renderle amiche, vicine, di farle conoscere, ma c’è anche l’enorme responsabilità di non approfittare di questo mezzo per trasmettere delle falsità".

Come ha fatto a dissolvere i dubbi prima del ciak? "È una domanda che mi ponevo prima del film d’esordio quando a 28 anni ero il più giovane del set e tutti mi guardavano, ma in quel momento tutto mi è venuto naturale nonostante non avessi nessuna esperienza. Non ho avuto dubbi in quella fase, mentre durante il montaggio ho pensato che magari avrei dovuto girare così, avrei dovuto fare in quest’altra maniera, ma durante le riprese non c’è tempo per avere dubbi, perché si è presi dalla necessità di stare nei tempi e di rispettare il budget".

Alle 21, all’Auditorium Ferdinando Scarfiotti si inaugurerà la mostra a cura del prof. Anton Giulio Mancino, scrittore e critico cinematografico e docente di storia del Cinema all’Università di Macerata, che svelerà foto inedite e bozzetti originali di Scarfiotti provenienti dalla famiglia dello scenografo. A seguire si terrà il concerto del Quintetto Gigli: "Ferdinando Scarfiotti - Musica in scena. Omaggio ad Hans Zimmer e Georges Delerue", un arrangiamento originale omaggio agli autori delle colonne sonore dei film Toys e Il Conformista.