Giordano Ripa appende il camice al chiodo

Dal primo giugno è in pensione Giordano Ripa, medico dell’Ast Macerata. Con il suo collocamento a riposo, l’ospedale maceratese perde un professionista stimato e competente, che per 32 anni nel reparto di medicina interna è stato un punto di riferimento per i malati e le loro famiglie, apprezzato non solo come medico, ma in particolare per la sua disponibilità e premura nei confronti del paziente. Entrato in servizio nel 1991, ha sempre svolto assistenza diretta ai malati in corsia e nel 2017 è divenuto titolare dell’unità operativa "Complessità diagnostica in degenza". Eletto nel 2020 consigliere comunale con delega alla sanità, ruolo che tutt’oggi ricopre, è rimasto in servizio a tempo pieno in ospedale fino al pensionamento, svolgendo l’attività istituzionale al di fuori degli orari di lavoro. Pochi giorni fa si è congedato con una festa a cui hanno preso parte anche il direttore generale Daniela Corsi e il dottor Milco Coacci. "Il dottor Ripa è stato una colonna portante della medicina interna dell’ospedale", ha commentato la dottoressa Corsi.