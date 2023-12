Giorgio Menichelli di Confartigianato: "Tassi di interesse e mancanza di manodopera i mali da debellare"

"È stato l’anno della ripartenza". È la fotografia del 2023 scattata da Giorgio Menichelli, segretario generale di Confartigianato Macerata, Fermo e Ascoli. "Di nuovo - aggiunge - si stanno allineando i saldi delle imprese verso l’alto e si registrano buoni segnali dall’export (+4,5%). Noi come Confartigianato accompagniamo i nostri affiliati verso i mercati esteri".

Menichelli, del resto l’export è di vitale importanza per le aziende.

"È indubbio considerando anche che il mercato italiano è destinato a diminuire per il calo demografico e c’è possibilità di crescita per le imprese solo se puntano sulle esportazioni".

Tra i tanti problemi il territorio ha dovuto fronteggiare anche le conseguenze del terremoto, quanto ciò ha inciso nel sistema?

"Dal 2015 al 2023 si è registrato un calo delle imprese nell’area del cratere pari al 9% (3.058) tra Macerata, Ascoli e Fermo, ma a livello regionale la perdita è stata del 10,5% (16.030 aziende), quindi maggiore rispetto a quanto avvenuto nel cratere".

E come deve essere letto questo fenomeno?

"Ogni settore fa di tutto per reagire e resistere contro l’ipotetico declino delle aree interne, che comunque c’è, ma è inferiore a quello registrato in regione. Quest’anno abbiamo investito a promuovere il prodotto Made in Italy".

Come spiega la fotografia scattata dalla Confartigianato Mestre che dal 2012 al 2022 gli imprenditori artigiani in provincia di Macerata sono passati da 16.991 a 13.330?

"Il settore edile è uno di quelli trainanti e in questo periodo si sono concentrate diverse situazioni: la ricostruzione, il Superbonus 110% e la riqualificazione degli edifici. Ed ecco quindi la necessità di avere imprese più strutturate in grado di gestire i cantieri in modo più lineare, di seguire le pratiche legate alla ricostruzione che a volte possono essere complicate. Tutto ciò ha favorito l’assorbimento da parte delle aziende più grandi di quelle dalle dimensioni più piccole. Dal 2015 al 2023 c’è stato un calo di imprese del 12% (601)".

E gli altri settori?

"Nel manifatturiero si è registrato un -8,1% contro il -13,7% delle Marche. A ciò aggiungiamo altre cause di livello mondiale, chi è andato in pensione. Ora si registra un segnale di controtendenza con la riapertura di microimprese".

Qual è il settore più in difficoltà?

"Quello dei commercianti, anche per gli acquisti online. Poi ci sono difficoltà nel settore dell’edilizia per il Superbonus e noi abbiamo chiesto una proroga di qualche mese perché i cantieri aperti possano essere chiusi, altrimenti si mettono a rischio famiglie e imprese".

Gli artigiani registrano difficoltà a trovare personale?

"Ci sono ancora difficoltà, prima del Covid era il contrario e cioè la gente cercava lavoro ma non c’era. Gli artigiani soffrono la mancanza di manodopera e quando non si ha personale formato cala il fatturato".

C’è chi punta il dito sul reddito di cittadinanza.

"Non credo che tutto dipenda da quel provvedimento, anche se ora gli associati dicono di avere notato una maggiore richiesta di lavoro. C’è da mettere sul piatto il crollo demografico, la scelta di molti giovani di andare all’estero, ma nel 2023 sono comparsi segnali positivi".

Qual è invece l’aspetto più preoccupante per il 2024?

"I tassi di interesse che hanno caratterizzato il 2023. Oltre e drenare liquidità a famiglie e imprese, stanno disincentivando investimenti".