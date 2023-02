Giorgio Menichelli: "Una serata per fare formazione"

Prima dell’"one man show" di Velasco, ci sono stati i saluti del presidente di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo Enzo Mengoni, del presidente della Camera di commercio Marche Gino Sabatini, del responsabile della direzione territoriale Centro-Est di Bper Banca Giuseppe Marco Litta e del segretario di Confartigianato, Giorgio Menichelli. Quest’ultimo ha ricordato virtualmente tutti i 180 dipendenti (parecchi seduti in teatro) e poi si è espresso così alla platea: "Anzitutto grazie, perché la risposta di pubblico è andata oltre le aspettative. Abbiamo dovuto dire no a non poche persone dato che il Rossini era esaurito da giorni. Uno dei nostri obiettivi rimane migliorare le tecniche di comunicazione e questa è una serata importante per fare formazione, perché leader non si nasce, si diventa. Non servono tanto capi d’azienda quanto persone con caratteristiche di leadership".