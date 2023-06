Giornata a contatto con la natura e spettacolo di Tai Chi Chuan

Porte aperte oggi, dall 9 alle 21, nella tenuta di Montelupone della Fondazione "Pace e Bene" per celebrare il terzo anniversario della nascita del primo bosco creato da zero da privati cittadini. Un evento che vuole coinvolgere famiglie con bambini, ragazzi sotto i 35 anni e tutte quelle persone sensibili alle tematiche ecologiche interessate a trascorrere una giornata alternativa a contatto con la natura. Il progetto, ideato dal maestro Corrado Lazzarini, e realizzato in collaborazione con la Regione, è iniziato nel 2019 con tre ettari di terreno, che si è esteso fino ai 15 ettari attuali, creando non solo un bosco, ma un parco con tante attività volte ad educare e ricercare un benessere derivante dal contatto con il mondo animale e vegetale. Tra le iniziative previste spicca un grandioso spettacolo dal vivo intitolato "Armonium", in cui le protagoniste, pluri-campionesse mondiali di Tai Chi Chuan, coordinate dal maestro Lazzarini nella veste di direttore artistico, condurranno i presenti nella magica dimensione del Kung Fu, dove la forza e la morbidezza dell’arte marziale si uniranno alla potenza e fluidità del mondo dell’equitazione creando uno spettacolo unico nel suo genere. Umani e animali uniti in un perfetto equilibrio all’interno della fantastica ambientazione naturalistica (lo spettacolo verrà proposto alle 11e alle 17). Buffet libero. Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 0733.499264