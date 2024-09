Giornata campale lungo la costa. Evacuati 500 turisti a Porto Potenza. Porto Recanati, traffico nel caos

Giornata campale, ieri, anche a Potenza Picena e Porto Recanati. Nel primo comune, è stato evacuato il Natural Village di Porto Potenza, a seguito dei danni e degli allagamenti. Infatti, nel pomeriggio circa cinquecento turisti se ne sono dovuti andare con le valigie in mano. Sono intervenuti i volontari di Protezione civile e Croce Rossa per agevolare le operazioni: quasi tutti i villeggianti se ne sono andati con mezzi propri; una ventina di loro ha trovato una sistemazione al Numana Blu. Diversi i danni in città. "Sono stati registrati allagamenti di alcune strade, di garage privati, del sottopasso Lidobello e del depuratore – spiega il Comune –. La strada provinciale e alcune zone periferiche sono state caratterizzate da smottamenti. Ed è stata chiusa la strada in via dei Pianetti". La Protezione civile ha transennato la strada di Montecanepino e quella provinciale, dove erano franati dei detriti di fango. I vigili del fuoco si sono attivati per svuotare il sottopasso alla foce dell’Asola, che era colmo d’acqua.

Svariati garage, scantinati e abitazioni si sono allagati ieri mattina a Porto Recanati, mentre la strada Statale è rimasta a lungo impraticabile. La città è rimasta bloccata per ore. I problemi sono sorti già nella prima mattinata, quando entrambi i sottopassi – a sud e nord del paese – si sono riempiti d’acqua. Ancora peggio la Statale che si è allagata e ha visto diversi smottamenti. Verso le 8, il tratto è stato chiuso. Ma i problemi maggiori hanno riguardato le abitazioni private e gli scantinati. A Santa Maria in Potenza sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato un residente a uscire dalla sua casa in campagna, visto che una frana aveva reso impercorribile la strada. Infiltrazioni si sono registrate anche in un condominio di via Caravaggio, nella zona del Bivio Regina. "Per tutta la mattina abbiamo chiesto aiuto perché non funzionava la luce e nemmeno l’ascensore, e diverse inquilini sono rimasti bloccati – racconta una residente –. Nel cortile del palazzo c’era almeno un metro e mezzo d’acqua, invece nei garage il livello era sui venti centimetri". E ancora: nel maxi condominio River Village ci sono stati allagamenti lungo i corridoi del settimo piano. Non migliore la situazione in via Montarice. "Come al solito siamo stati dimenticati da tutti – dice una donna, che abita lì –. Ci sono stati allagamenti a destra e a sinistra, ma nessuno è venuto qua a darci una mano e abbiamo dovuto fare tutto da soli". Solo nel pomeriggio i due sottopassi a nord e a sud sono stati ripristinati, così come la strada Statale è ritornata percorribile.