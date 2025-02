Giornata contro il cancro. Il paziente al centro . Decisivi gli studi genetici

Martedì, in occasione della "Giornata mondiale contro il cancro: uniti nell’unicità" sostenuta dall’Ast Macerata, il Ministero della Salute e la Fondazione Carima, l’auditorium della biblioteca Mozzi-Borgetti ha ospitato una carrellata di autorità, direttori delle Uoc e Uosd che hanno relazionato sul tema "l’Oncologia dell’Ast di Macerata tra presente e futuro". Il ricordo dell’oncologa Emanuela Romagnoli, che ha dedicato la sua ultima attività lavorativa a un progetto legato alla telemedicina ambulatoriale, è stato presente e commosso.

Qual è stato il significato di questa giornata? "Abbiamo voluto declinare, unendo tutte le risorse dell’Ast - spiega Mauro Pelagalli, direttore Uoc Ginecologia e Ostetricia di Macerata e organizzatore della giornata - che configurano l’approccio del tumore a tutto campo, un’entità oncologica che non ha nulla di diverso da quelle dei più grandi network sanitari. Durante questa giornata ci siamo conosciuti meglio fra noi per vedere ciò che facciamo nei dettagli e per mostrare ai non addetti ai lavori quello che siamo in grado di fare".

Cosa è cambiato rispetto al passato? "Una decina di anni fa se io fossi stato malato mi sarei guardato intorno per, magari, scegliere altre strutture; oggi senza alcun dubbio mi farei curare in questa realtà che attualmente rappresenta oltre il 15% dei tumori trattati in tutta la regione".

Cosa si intende per uniti nell’unicità? "Unicità significa che noi vogliamo convogliare in ogni singolo paziente tutte le energie che abbiamo perché quel paziente è unico. Per fare ciò dobbiamo essere uniti nelle nostre professionalità. Una buona fetta di tumori oggi è curabile e guaribile tanto che ci troviamo di fronte al secondo tumore e cioè al tumore che insorge per gli effetti del primo: è molto importante".

Che ruolo avranno la chirurgia e la terapia medica nel futuro? "Probabilmente la chirurgia andrà diminuendo a favore della terapia medica. I tumori andranno diminuendo non in numero assoluto ovviamente ma nel senso che aumenteranno quelli guaribili e per far sì occorre la prevenzione primaria, cioè lo studio genetico che ci permette di diversificare i tumori che albergano nei ceppi familiari da quelli che sono occasionali". Come si tenta di sconfiggere il tumore? "In due modalità: quella genetica appunto attraverso la prevenzione primaria e cioè lo studio dei marcatori genetici e quella non genetica con l’approccio One Health, una concezione antica".

Cioè? "È come scoprire l’acqua calda ma nello stesso tempo è un approccio non solo attuale ma futuro. Dobbiamo riconsiderare la persona in base all’intima relazione tra la salute e l’ambiente in cui vive, in base a ciò che mangia, beve, respira, dove lavora e molto altro. Attualmente l’ambiente è degradato, contaminato e la soluzione non è semplice".

Le tempistiche? "La prima modalità è inquadrabile in un futuro a breve termine, la seconda sarà in un futuro a lungo termine anche perché presenta una forte opposizione da altri settori ma stiamo iniziando ad occuparcene seriamente e insieme".

Il direttore Gianni Fermanelli ha spiegato l’impegno della Fondazione Cassa Risparmio Macerata per la sanità locale. "È un impegno – spiega Fermanelli – abbastanza datato perché noi siamo molto vicini all’Azienda sanitaria da diversi anni. Cerchiamo di collaborare dotandola di quelle apparecchiature che sono assolutamente necessarie per l’attività dei clinici. Ultimamente abbiamo acquistato e donato all’Ast Macerata apparecchiature sanitarie ad elevato contenuto tecnologico per un valore di mercato che si aggira intorno ai tre milioni e mezzo di euro. La nostra presenza a questa giornata maceratese dedicata al World Cancer Day vuole essere una vicinanza a chi, quotidianamente, si occupa di questa malattia cercando, e forse ci si sta riuscendo, di cancellare un aggettivo che la connotava fino a qualche tempo fa: incurabile. Fortunatamente non è più così".