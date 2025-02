Giornata contro il Papilloma virus. Vaccinazioni gratis negli ambulatori

Il 4 marzo è la Giornata mondiale contro il Papilloma virus umano (Hpv). Per l’occasione, l’Unità operativa complessa di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ast 3 di Macerata, diretta da Franca Laici, organizza un open day nel corso del quale ci si potrà vaccinare gratuitamente. L’iniziativa, ad accesso libero, è riservata alle donne nate dal 1996 al 2012, agli uomini nati dal 2006 al 2012 e ai soggetti a rischio indicati nel Piano regionale per la prevenzione vaccinale (per quest’ultimo caso la gratuità della vaccinazione è garantita esibendo la documentazione clinica delle patologie). Tra gli altri sono considerati soggetti a rischio le donne che sono state trattate per lesioni quali neoplasia intraepiteliale cervicale di tipo Cin2 o Cin3, soggetti in condizioni di immuno - compromissione, (inclusa l’infezione da Hiv), e gli uomini che fanno sesso con uomini.

L’open day è riservato ai soli residenti nel territorio dell’Ast di Macerata, che potranno recarsi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 negli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Prevenzione: in via Annibali 31/L a Piediripa, in via Ginocchi a Civitanova e all’ospedale di Comunità di Matelica, in viale Europa 16. L’Ast ricorda che la vaccinazione è l’unico modo per prevenire l’infezione da Papilloma virus, responsabile del cancro della cervice uterina (quinto tumore più diffuso a livello mondiale), e di numerosi tumori del distretto uro-genitale e di quello orofaringeo, nonché di lesioni benigne che però hanno un notevole impatto sulla qualità della vita, come i condilomi ano-genitali. Un invito a partecipare all’open day arriva da Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast. "Iniziative di prevenzione come questa rappresentano l’arma più efficace che abbiamo a disposizione per sensibilizzare la popolazione sui rischi del Papilloma virus umano e ridurne l’impatto attraverso la vaccinazione. L’open day rappresenta un’importante occasione per ridurre il rischio di tumori correlati all’Hpv e per questo ringrazio tutti gli operatori sanitari coinvolti".