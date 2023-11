Giornata contro la violenza sulle donne: notizie utili e consulenze gratuite

Dal 22 al 28 novembre anche l’ospedale di Civitanova in campo contro la violenza sulle donne, con l’obiettivo di aiutare le vittime a rompere il silenzio e chiedere aiuto avvicinandosi alla rete di servizi antiviolenza. Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Fondazione Onda lancia la terza edizione dell’(H) Open Week, e quello di Civitanova è tra gli oltre 200 ospedali con il Bollino Rosa aderenti all’iniziativa e offrirà gratuitamente consulenze alla popolazione femminile. La mattina del 22, dalle 11 alle 13, operativo un Info Point con informazioni e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. L’ iniziativa è organizzata con il Centro Antiviolenza Provinciale e con il Comune di Civitanova, nel quadro del programma Respect is an Act of Love. Il 27 novembre la psicologa Emiliana Giuliani effettuerà consulenze gratuite, dalle 10 alle 12, e per accedere al servizio si dovrà prenotare un appuntamento allo 0733-823969, telefonando nei giorni 22, 23, 24 novembre, dalle 8 alle 14. Dal 22 al 28, inoltre, saranno posizionate scarpette rosse nei pressi della panchina all’ingresso dell’ospedale, per sensibilizzare gli utenti sul tema della violenza di genere.