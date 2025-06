Giornata contro le droghe. Pomeriggio di confronto con gli esperti della Pars

Giovedì si celebra la "Giornata Internazionale contro le droghe". Per l’occasione si rinnova la collaborazione in piedi già da diverso tempo tra la Cooperativa Sociale Pars e Il Cuore Adriatico di Civitanova, da sempre sensibile alle tematiche sociali e alle attività di prevenzione nel territorio.

Venerdì infatti, dalle 16 alle 19, nella galleria del centro commerciale la direttrice del centro Giulia Gamberini e il team di prevenzione Pars terranno un evento che avrà un intento preventivo rispetto all’utilizzo delle sostanze psicotrope: un incontro esperienziale attraverso una dinamica ludica, aperto a tutti, volto a sensibilizzare circa l’impatto negativo dell’utilizzo delle sostanze sulla vita e sulle scelte di tutti i giorni oltre alle dispercezioni che queste causano quando assunte.

Nicoletta Capriotti, presidente Pars spiega: "Sarà una grande occasione per sensibilizzare su queste tematiche e per informare giovani e adulti sui rischi delle dipendenze giovanili, anche quelle insidiose come l’azzardo e l’uso distorto dei social. Ringrazio la direttrice per la sensibilità e la disponibilità ad intervenire su questi importanti temi che riguardano i nostri amati giovani".