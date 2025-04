Giornata da incubo sulle strade. Da via dei Velini a Sforzacosta, code e disagi per gli automobilisti

Da Villa Potenza a Sforzacosta, quella di ieri è stata un’altra giornata di passione per gli automobilisti maceratesi, con code e traffico in tilt. Nella zona di via dei Velini, a complicare la cronica situazione di disagi dovuti ai lavori ci si è messo anche il semaforo piazzato in via Due Fonti. Considerando che quest’ultima strada è ormai molto utilizzata da chi deve scendere verso Villa Potenza, in diversi momenti della giornata con il semaforo rosso si sono create lunghe code, che hanno avuto ripercussioni anche in via dei Velini. Il traffico è rimasto bloccato in più occasioni, in particolare attorno alle 19.

Singolare, poi, la situazione che nel corso della giornata hanno sperimentato gli automobilisti che da Villa Potenza hanno cercato di imboccare via dei Velini: a "regolare" il traffico, infatti, invece dei classici movieri, c’era un furgone dell’Apm fermo in mezzo alla carreggiata con le quattro frecce. Durante le manovre dei mezzi del cantiere lungo via dei Velini, il furgone bloccava il passaggio. E agli automobilisti non restava che aspettare dietro al mezzo, senza capire il motivo dello stop.

Grossi disagi anche a Sforzacosta, dove sono in corso i lavori per il nuovo asfalto, lavori che già nelle scorse settimane avevano provocato grossi problemi alla circolazione. Sia attorno alle 8 del mattino che verso le 19, il traffico è rimasto praticamente paralizzato. In serata, per metterci una toppa, è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale. Ma per gli automobilisti raggiungere Macerata è stata un’impresa: c’è chi ha impiegato tre quarti d’ora per percorrere la manciata di chilometri che separano la frazione da Collevario.