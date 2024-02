Giornata dedicata a energia e ambiente

Appuntamento questa mattina, a Porto Potenza Picena, con l’iniziativa "M’illumino di meno", che cade proprio in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. È quanto organizzato dal Comune di Potenza Picena e dall’Anffas locale, con la collaborazione della Fiab Marche (Federazione italiana ambiente e bicicletta) e dell’associazione Manuel Biagiola. Il ritrovo sarà per tutti alle 9.30 davanti all’istituto comprensivo Sanzio, finché alle 10 comincerà la camminata a piedi. Mentre alle 10.20 partirà la passeggiata in bici per poi arrivare in piazza Douhet, dove sarà presente un punto di ristoro a disposizione dei partecipanti. Alle 11, seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Noemi Tartabini e l’intervento a cura di Richard Dernowski sui temi dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. Per finire, alle 11.30, il ritorno a piedi all’istituto comprensivo Sanzio.