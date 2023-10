Giornata dedicata ai Bersaglieri ciclisti: "Occasione per onorare il nostro passato"

"Sarà una giornata emozionante e memorabile, un’occasione unica per onorare il nostro passato, connettersi con la storia della città e scoprire il ruolo straordinario dei Bersaglieri ciclisti". Così Carmine Posa, presidente della sezione locale dell’Associazione nazionale Bersaglieri (Anb), annuncia l’appuntamento che si terrà sabato per ripercorrere le gesta epiche ma poco conosciute dei Bersaglieri ciclisti e del loro fondatore Luigi Camillo Natali, di famiglia maceratese. Le celebrazioni prenderanno il via alle 9 al cimitero, con la cerimonia di onore ai caduti e la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba di Natali. Successivamente ci si sposterà alla Domus San Giuliano dove dopo i saluti istituzionali, si terrà la conferenza storica con gli interventi di Giorgio Riccio, consigliere nazionale onorario Anb, Lino Secchi, presidente regionale Federazione italiana ciclismo e Giuseppe Lucarini, presidente regionale Anb. La giornata si concluderà con un pranzo sociale o "Rancio cremisi", su prenotazione al numero 335.7172143. I Bersaglieri ciclisti vennero fondati il 15 marzo del 1898 quando, grazie all’idea di Natali, alla Scuola centrale di tiro di Parma fu costituita per tre mesi la prima Compagnia sperimentale di Bersaglieri ciclisti, con 60 elementi. Nel 1899, dopo un altro esperimento si formò il 4° reggimento bersaglieri, una compagnia organica di ciclisti in aggiunta alle dodici compagnie del reggimento. Nel 1905 tutte le dodicesime compagnie dei reggimenti bersaglieri vennero trasformate in compagnie ciclisti. Nel 1908 il 1° Battaglione ciclisti compie il giro d’Italia a tappe per 1.153 km in sella e 73 a piedi. Da allora questi soldati hanno contribuito all’unità del nostro Paese combattendo nella Grande Guerra e nel secondo conflitto mondiale.