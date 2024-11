Giornata dei prematuri: "Hanno fretta di nascere. Così li accompagniamo dall’incubatrice a casa"

"Hanno fretta di venire al mondo, ma non sono pronti. Hanno bisogno di tempo per adattarsi all’ambiente extrauterino. Proprio per questo li dobbiamo coccolare, prenderci cura di loro, stabilire subito un contatto, fisico e non solo. Un percorso che, insieme a noi, vede coprotagonisti i genitori".

Nella giornata mondiale della prematurità che si celebra oggi, e che viene evidenziata anche dallo Sferisterio illuminato, Martina Fornaro (nella foto), direttrice del reparto di Pediatria all’ospedale di Macerata, spiega: "I trattamenti sono diversi. L’incubatrice è essenziale, ma non basta. La marsupio terapia, che mette a contatto pelle a pelle il piccolo e la mamma, ascoltare la voce dei genitori, copertine o animaletti di lana con l’odore della mamma, la somministrazione del latte materno tramite un sondino gastrico, fanno la differenza".

Quanti sono i prematuri nel punto nascita di Macerata?

"Noi ci facciamo carico dei nati oltre le 32 settimane (i casi meno gravi) mentre degli altri, secondo un sistema oliato e consolidato, si occupa l’ospedale di Ancona, nel punto nascita del nostro ospedale, il secondo delle Marche, nel 2023, su 1.296 nati i prematuri, sotto – o uguale – alle 37 settimane, sono stati 96, il 7,4%, in linea con la media nazionale. Di questi, quelli più fragili, fra 32 e 33 settimane, sono stati 12. Dei 984 nati nel 2024, ad oggi, i prematuri sono stati 65, il 6,6%".

Qual è il "percorso" di questi piccoli?

"È un percorso per gradi, sviluppato secondo protocolli e metodiche consolidate. Si inizia dall’incubatrice (ne abbiamo sei), per poi pian piano passare alla culla, poi in camera con la mamma e, infine, a casa. Abbiamo camere dedicate alle mamme, "alloggiate" in reparto. Quelle che sono al secondo figlio alternano i loro pensieri tra il nuovo arrivato e l’altro che è a casa. Il rapporto con le famiglie è importantissimo, perché vanno accompagnate e sostenute nella conoscenza del figlio, come lo è il contatto precoce, tra madre (ma anche padre) e bambino, che può avvenire già nell’incubatrice. La durata della degenza varia in base alle diverse condizioni dei piccoli, nei casi più fragili può arrivare ad un mese".

Ricorda qualche caso particolare nel corso del 2024?

"Particolari lo sono un po’ tutti, qualcuno magari lo è di più. Abbiamo avuto il caso di tre gemelle, due delle quali sono state temporaneamente trasferite al Salesi, per tornare poi da noi, e un altro caso, sempre gemelli, una femminuccia e un maschietto. L’ospedale di Macerata riesce a garantire un servizio di eccellenza, frutto di un lavoro di squadra. I bimbi e la famiglie sono seguiti da una equipe infermieristica di provata esperienza nella neonatologia, coordinata da Anastasia Vita, e dall’equipe medica, in primo luogo dalla nostra neonatologa Miriam Pambianchi, dalle veterane Roberta Piccinini e Luciana Taccari, e dalle nuove leve Beatrice Burchiani, Elena Marchionni, Viviana D’Errico, Chiara Gianfelici e Giulia Marozzi".

Quali le iniziative specifiche per questa giornata?

"Ce ne sono diverse, spalmate da qui a fine mese. Per oggi abbiamo previsto un contatto speciale, aprendo le porte della neonatologia, dalle 16 alle 18, accompagnati dai genitori, anche ai nonni dei bambini ricoverati. Venerdì 22, con il patrocinio di Ast, comune di Macerata, ordine dei medici e ordine degli infermieri, alla biblioteca Mozzi – Borgetti ci sarà l’incontro "Noi siamo piccoli, ma cresceremo". Il 29 e 30 novembre, poi, organizzato dall’Ast, si terrà la prima edizione del congresso nazionale dedicato alle azioni e strategie per i primi mille giorni di vita del bambino".