Giornata del mare, weekend speciale al museo civico di storia naturale

Un fine settimana per celebrare la Giornata nazionale del mare è quello che si terrà nelle sale del museo civico di Storia naturale in via Santa Maria della Porta 65, a cura dell’Associazione Amici del Museo. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 sarà possibile visitarlo in maniera autonoma utilizzando i QR code dedicati o seguendo le guide Alessandro Battoni, Stefano Lapponi e Leonardo Piana nei gruppi che si formeranno alle 10, 11, 15, 16 e 17. "Noi volontari – dice Leonardo Piana, biologo che sta svolgendo il servizio civile al museo – accompagneremo di mattina le scuole, mentre il pomeriggio saremo prevalentemente con i cittadini. Verrà allestito "il percorso del mare". Saranno proiettati dei video immersivi – è proprio il caso di dire – sui vari ecosistemi marini. Si farà un excursus – continua Piana – su ciò che riguarda la biologia marina e le tematiche di attualità ambientale come l’inquinamento, il riscaldamento climatico e l’acidificazione degli oceani che stanno mettendo a dura prova gli ecosistemi marini. Ci sarà un tavolo con alcuni reperti marini, ognuno con un suo QR code. Il nostro obiettivo è sensibilizzare verso queste tematiche, far conoscere l’ambiente marino e aderire a questa iniziativa nazionale della giornata del mare che cade domani ma, vista la richiesta dei partecipanti, che noi prolunghiamo anche al sabato". Il volontario Maurizio Giacomini, geologo, si occupa a volte della parte divulgativa ma più spesso di quella in cui è esperto e cioè di quella informatica. Ha curato la logistica de "il percorso del mare" insieme con gli altri volontari. "Stiamo allestendo un tavolo – spiega – in cui ricostruiremo un fondo marino su cui posizioneremo le specie più interessanti e meno conosciute". Ingresso gratuito.