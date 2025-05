Giornata del medico: "Lavorare in serenità per il bene dei cittadini"

"Fermo restando che pilastro fondamentale del sistema resta il rapporto di fiducia tra medico e paziente, oggi siamo chiamati a far fronte a continui e rapidi mutamenti che impongono una rimodulazione della nostra professione, proprio per consolidare quel pilastro. Se viene a mancare questo, tutto diventa più difficile". Sarà questo il tema sul quale Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata, svilupperà domani, alle 16.30 nella Domus San Giuliano di Macerata, l’intervento con il quale introdurrà la Giornata del Medico 2025. A seguire, porterà il saluto Vincenzo Crognoletti, presidente della Commissione albo odontoiatri, autorità civili e religiose. Naturalmente sarà un momento di riflessione, tenuto conto dei tanti problemi oggi correlati a questa professione, a partire dalla carenza di camici bianchi e dalla necessità di destinare alla sanità pubblica maggiori risorse, pena la "fuga" di tanti verso il privato o all’estero. "I medici non sono tecnici, sono professionisti della salute, va recuperato e valorizzato il loro vero ruolo. I medici chiedono di lavorare in sicurezza e in serenità, potendo disporre di tutti i mezzi necessari per garantire il diritto alla salute dei cittadini garantito dalla costituzione", ribadisce Mari.

Nel corso del pomeriggio saranno poi consegnati pergamene a ricordo della cerimonia e distintivi di onore ai medici laureati da 50 anni - 35 - mentre saranno 46 i giovani iscritti che presteranno il giuramento professionale, il cosiddetto giuramento di Ippocrate. Medici con laurea da 50 anni: Diego Bacosi, Marcello Bartomioli, Giammario Bianchini, Maurizio Pasquale Bommarito, Ernesto Brianzoni, Marco Andrea Cardarelli, Elisabetta Cicconi, Pier Francesco Civita, Vincenzo Crognoletti, Nicola D’Agnone, Franco Raffaello Fini, Germano Gabrielli, Antonio Galassi, Alberta Latini, Raoul Latini, Massimo Lembo, Gabriele Maolo, Marco Massi, Mario Mastrocola, Antonio Mengoni, Tonino Mengoni, Michelangelo Milani, Carlo Minervini, Claudio Mozzicafreddo, Paolo Nori, Gaetano Raccosta, Enzo Radice, Gabriele Sabbatini, Giovanni Nicolantonio Sacco, Paolo Simonacci, Franco Spendolini, Gina Tombolini, Federico Tosi, Nazzareno Troncanetti, Fabrizio Zechini. Giovani iscritti che presteranno il giuramento professionale: Medici chirurghi: Camilla Amadio, Manuela Bartolacci, Mirko Brandetti, Silvia Canaletti, Michela Cecchini, Chiara Ciattaglia, Andrea Ciccarelli, Elisa Cicellini, Caterina Cirilli, Perla Curti, Elena Dottori, Martina Gatta, Carlotta Ludovica Gesuelli, Gaia Gironelli, Giulia Governatori, Leonardo Isidori, Merli Kosta, Elena Lucerna, Nicola Macellari, Paolo Maggini, Martina Marcantoni, Silvia Massi, Chiara Mercanti, Francesca Minnozzi, Chiara Mochi, Giulia Montenovo, Alepia Nicolella, Gabriele Perna, Matteo Petrucci, Tommaso Pettinelli, Rachele Piccinini, Leonardo Porfiri, Letizia Prato, Chiara Regini, Adames Kendra Sanchez, Martina Seghetta, Mattia Severini, Matteo Silvani, Nicol Spaccesi. Medici odontoiatri: Giorgio Compagnucci, Gisella Rocio Gamero, Alessio Marani, Alberto Palmieri, Lorenzo Pasquali, Marco Piciotti, Manuel Tesei.