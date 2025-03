Giornata del rene: visite gratis nei centri dialisi a Civitanova e Recanati

In occasione della giornata mondiale del rene, che ricorre domani, l’Ast di Macerata organizza un open day con visite gratuite nei centri dialisi di Civitanova e Recanati. L’iniziativa è organizzata dall’unità operativa di nefrodialisi di Civitanova, diretta dal dottor Angelo Santoferrara, in collaborazione con la Società italiana di nefrologia e la Fondazione italiana del rene.

La giornata di quest’anno è dedicata alla prevenzione e richiama l’importanza del ruolo della diagnosi precoce, sottolineando la necessità che i cittadini siano consapevoli dei fattori di rischio della malattia renale e delle misure di prevenzione. "La malattia renale cronica si calcola colpisca in Italia circa il 10% della popolazione adulta e rappresenta l’ottava causa di morte. Ipertensione arteriosa, diabete mellito, malattia cardiovascolare, obesità, familiarità per malattia renale sono i principali fattori di rischio" ha spiegato il primario Santoferrara.

L’unità operativa di nefrodialisi di Civitanova aderisce all’iniziativa "Porte aperte in nefrologia", la campagna nazionale di sensibilizzazione che vede coinvolti numerosi centri nefrologici in Italia proponendo attività di screening con visite, misurazione della pressione arteriosa, esame delle urine e distribuzione di materiale informativo.

Le visite sarranno effettuate nei centri dialisi a Civitanova e Recanati domani, dalle 15 alle 17.45. Sono previste 12 visite per ciascun centro, ma è obbligatoria la prenotazione oggi, telefonando dalle 9.30 alle 11 ai seguenti numeri: per il centro dialisi di Civitanova 0733 - 823032, per il centro dialisi di Recanati 071-7583509.