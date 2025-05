Giornata del sollievo, occasione per riflettere

Domani si celebra in Italia la Giornata del Sollievo, un momento dedicato alla sensibilizzazione sul diritto dei pazienti a essere sollevati dal dolore, fisico e psicologico, in ogni fase della malattia. È un’occasione per riflettere sul valore delle cure palliative, un approccio medico e umano che mira a migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie croniche, degenerative o in fase avanzata, siano esse oncologiche o non oncologiche. "Macerata – dice la presidente dell’Associazione Cure Palliative Gigi Ghirotti, Isabella Properzi – fa parte della Rete delle Città del Sollievo. Questo impegno si traduce concretamente nel lavoro quotidiano dell’associazione, intitolata al noto giornalista che affrontò con dignità e coraggio la sua malattia, che si occupa di supportare, accompagnare e dare sollievo ai malati e alle loro famiglie, collaborando con strutture sanitarie e operatori specializzati". "Le cure palliative - continua - non si rivolgono solo a pazienti oncologici ma anche a persone affette da malattie neurologiche, cardiovascolari, respiratorie o da patologie croniche invalidanti. Obiettivo dell’Associazione Ghirotti è alleviare il dolore, gestire i sintomi e offrire supporto psicologico e relazionale". "In un mondo dove spesso la malattia isola e spaventa l’associazione Gigi Ghirotti Macerata rappresenta un faro di umanità e cura. In questa Giornata del Sollievo - conclude Isabella Properzi - ricordiamo che ogni gesto di attenzione e amore può fare la differenza". Chi desidera sostenere l’Associazione può farlo con una donazione, anche simbolica, che aiuta a finanziare i servizi offerti gratuitamente ai pazienti, diventando socio, offrendo il proprio tempo come volontario, contribuendo in modo diretto al sollievo delle persone che soffrono.