Giornata del teatro, visita speciale al Lauro Rossi

Domani alle 18, in occasione della Giornata mondiale del teatro, Macerata apre ai visitatori le porte del teatro Lauro Rossi per una speciale visita guidata alla scoperta della storia e della bellezza di questo gioiello cittadino. Il Comune ha risposto così alla call dell’assessorato alla Cultura della Regione Marche, in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura, l’Amat e il Consorzio Marche Spettacolo, al fine di valorizzare il patrimonio culturale dei teatri diffusi su tutto il territorio regionale. "Questo evento rappresenta un momento per scoprire il dietro le quinte – interviene l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta –, ma anche un momento di riflessione sull’importanza del teatro come forma d’arte e strumento di coesione sociale". Ritrovo all’Infopoint (piazza della Libertà), la visita è gratuita. Info e prenotazioni: 0733.060279 o macerata@sistemamuseo.it.