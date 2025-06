Giornata della Marina, dalla mostra dei modellini alla realizzazione dei nodi

Un centinaio di marinai e cittadini hanno celebrato lo spirito marinaresco, in occasione della tradizionale Giornata della Marina, lo chalet Baladì ha ospitato la celebrazione organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) di Civitanova. All’evento hanno preso parte oltre un centinaio di soci, famiglie e simpatizzanti, in un clima di partecipazione, condivisione e orgoglio. La manifestazione ha avuto l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza allo spirito e ai valori della Marina Militare, attraverso iniziative divulgative e momenti di forte impatto simbolico.

Particolare apprezzamento ha riscosso la mostra di modellini navali, tra cui spiccava la riproduzione artigianale della storica nave scuola Amerigo Vespucci, capolavoro realizzato a mano da Gianfranco Marinozzi e Italo Fini membri del direttivo dell’associazione. Durante la giornata, si è svolta anche una dimostrazione pratica sull’esecuzione dei nodi marinareschi da Mariano Luciani membro del direttivo dell’associazione.

"Così come per la forza armata il fattore strategico è il personale - ha detto il presidente Michele Palermo - per l’Anmi il valore è il socio, con la sua professionalità, la sua esperienza e il suo entusiasmo. I cittadini devono riconoscere nei marinai un punto di riferimento: fari che indicano la rotta sicura e ancore di salvezza, soprattutto nei momenti di difficoltà".