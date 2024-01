Giornata della memoria. Si parte con gli studenti

Al via a Recanati le celebrazioni del Giorno della Memoria con la lettura e le riflessioni sul libro di Primo Levi "I sommersi e i salvati" in collaborazione con l’Anpi e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Macerata. Le iniziative che si snoderanno nel corso di quindici giorni vedranno, come sempre, al centro le scuole, ma saranno aperte e condivise con l’intera cittadinanza, che è invitata a tutti e tre gli eventi pubblici. Si parte oggi alle 16,30, nella mediateca comunale con un seminario per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e insegnanti di ogni ordine e grado di scuola (il corso è valido ai fini della formazione in servizio.) tenuto da Gabriele Cingolani.

Si prosegue domenica 26 gennaio alle 17, sempre nella mediateca, con l’incontro pubblico "Un passato che non passa mai": letture di pagine de "I sommersi e i Salvati", liberamente scelte. Interverranno Sandro Apis dell’Anpi Recanati e Paolo Coppari dell’Istituto Storico di Macerata. Il giorno dopo, lunedì 27 gennaio, in tutte le scuole recanatesi verranno organizzate letture, riflessioni e laboratori sul libro di Primo Levi. In particolare, le scuole dell’infanzia e della primaria parteciperanno all’iniziativa con percorsi narrativi di educazione ai rapporti e alla diversità. Da queste attività scaturirà un dibattito pubblico il 2 febbraio alle ore 15, all’Aula Magna del Comune, con una tavola rotonda dal titolo "Noi i salvati" che vedrà la presenza degli insegnanti e degli studenti delle scuole recanatesi.

Molto ricco anche il programma relativo alle proiezioni cinematografiche al Cinema "Sala Gigli" dedicate a eventi e personaggi della Shoah, a cura del Circolo del Cinema di Recanati. Sabato 20 e domenica 21 gennaio alle ore 16,30 "Jojo Rabbit" mentre alle ore 18,30 e alle ore 21 "L’ultima volta che siamo stati bambini" diretto da Claudio Bisio (replica anche lunedì 22 gennaio alle ore 21). Venerdì 26 gennaio alle 21 "Schindler’s List" diretto da Steven Spielberg e sabato 27 e domenica 28 gennaio alle o 16,30 "Anna Frank e il diario segreto" il film di animazione diretto da Ari Folman; alle 18, 30 e alle 21 "Un sacchetto di biglie" diretto da Christian Duguay. Un calendario di iniziative che aiuta a riflettere su una pagina della nostra storia.