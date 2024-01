Giornata della memoria. Tutti al cinema

Una serata al cinema per ragazzi e ragazze che terminerà in un dibattito. In occasione della giornata della memoria, stasera alle 21 allo ‘Spazio Giovani-Il Binario’, si terrà l’iniziativa promossa da Comune e ‘Il Faro Cooperativa sociale’ e destinata ai più giovani. Verrà proiettato un film, (il titolo sarà svelato al momento della visione) adatto ad un pubblico con età maggiore di tredici anni, a cura di Anastasia Del Monte, attrice e studentessa di comunicazione visiva e multimediale.

Dopo la proiezione, ci si confronterà sulle tematiche affrontate. "Una serata di riflessione – commenta l’assessore ai servizi sociali ed educativi Stefania Lufrano –, perché è molto importante tramandare la memoria alle future generazioni". Nel pomeriggio, sempre il ‘Binario’, ospiterà la lezione di disegno Manga (15-17) e la proiezione di ‘Anime’ (17-19). "L’obiettivo – afferma poi la Lufrano – è far sì che i ragazzi coltivino i propri talenti e le proprie passioni. Abbiamo scelto Manga e Anime perché sappiamo che in questo momento sono molto apprezzati dai giovani. Mi fa piacere – aggiunge poi – che il Binario stia diventando un luogo di riferimento per i ragazzi e comunico che adesso è aperto anche di sera". Giovedì, invece, ci sarà spazio per il Cineforum, in collaborazione con ‘Educativa di strada’ (ore 16). Lo spazio è aperto dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23.30. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero, tuttavia è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni, rivolgersi al 327 4588573.

Francesco Rossetti