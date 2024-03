Giornata dell’acqua,. Rotary e Apm incontrano gli alunni alle Giuseppine

Il Rotary Club di Macerata ha partecipato, insieme ad Apm, alla Giornata mondiale dell’acqua con un progetto dedicato alle scuole. Il primo incontro è avvenuto nell’istituto San Giuseppe, alla presenza della direttice Maria Ortenzi, del presidente del Rotary Aldo Alessandrini (nella foto), del presidente Apm Gianluca Micucci Cecchi, di alcuni insegnanti e rotariani. Hanno partecipato 75 alunni tra primaria e secondaria di primo grado. Il relatore Giorgio Mancini ha raccomandato agli alunni prima di tutto di non sprecare l’acqua, ma anche di non inquinarla per restituirla alla natura nelle migliori condizioni possibili, di proteggere e curare l’ambiente. Inoltre, è stata ribadita la necessità di impegnarsi per il riciclo dei materiali.