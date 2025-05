Giornata dell’affido. Esperienze a confronto. Le famiglie si raccontano

La Giornata nazionale dell’affido familiare, che ricorre oggi, celebra quest’anno 42 anni dall’approvazione della legge 184, che regola le modalità e le procedure per l’adozione e l’affido in Italia. Per festeggiare questo importante traguardo, e al fine di informare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema, l’associazione La Goccia odv propone una serie di eventi gratuiti e aperti che si svolgeranno nel corso del mese di maggio.

Si parte proprio questa mattina, dalle 10 alle 18 in piazza Mazzini, con l’allestimento di uno spazio dove sarà possibile incontrare famiglie che vivono l’esperienza dell’affido e del supporto familiare, accanto ai professionisti dell’equipe dell’associazione che le sostengono.

"Grazie alla presenza della family photographer Lucia Coppari – spiegano dall’associazione La Goccia –, i visitatori avranno la possibilità di ricevere un ritratto di famiglia sul divano rosso dell’associazione".

Si continua poi anche nel prossimo fine settimana, sabato 10 e domenica 11 maggio, nella Sala Madre Teresanella parrocchia Buon Pastore di Collevario a Macerata, con la seconda edizione del "Giracose", il mercatino del riuso dedicato ad abbigliamento, giochi, libri e oggetti per la casa. Il ricavato sarà destinato a sostenere le iniziative di accoglienza dell’associazione.

Venerdì 23 maggio, alle 21 al teatro Lauro Rossi, serata speciale con uno spettacolo teatrale: sul palco un monologo dell’attore e commediografo Marco Falaguasta dal titolo "Il meglio di…noi!", "un viaggio ironico e suggestivo che parte da chi eravamo e arriva a come siamo diventati noi, quella generazione che per prima è stata testimone dei tanti cambiamenti sociali e culturali derivati dall’avvento della tecnologia" spiega Valeria Rossi (nella foto), presidente de La Goccia odv. Durante la serata non mancherà la presentazione dell’associazione, dalla sua nascita alle sfide che la attendono in futuro. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria, finalizzato a una raccolta fondi per l’associazione. "Ringraziamo il Comune di Macerata e l’Ambito 15 per il patrocinio e il sostegno", conclude la preside. Per informazioni centroservizi@lagocciaonlus.it.