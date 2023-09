Giornata dell'Aido a Mogliano: Inaugurazione Panchina e Spettacolo Teatrale con Cesare Bocci

La sezione Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) di Mogliano, in collaborazione con il Comune e l’Avis, organizza la "Giornata dell’Aido" che si terrà oggi con un ricco programma. Alle 11, al parco comunale, avrà luogo l’inaugurazione della Panchina Aido, simbolo importante che rappresenta la solidarietà della comunità. Sarà presente il presidente Aido provinciale Elio Giacomelli. Alle 21, al Teatro Apollo, spettacolo teatrale "Quando in tv comandava Topo Gigio" con la partecipazione straordinaria di Cesare Bocci. Ingresso gratuito. Tratto dall’omonimo libro di Pietro Romagnoli, la cui prefazione è stata curata proprio da Bocci, porterà tutti a ripercorrere insieme gli avvenimenti degli anni Settanta visti con gli occhi di un bambino. "Una giornata davvero speciale, dove generosità, impegno sociale e spettacolo si fonderanno per offrire un’esperienza indimenticabile a tutti gli spettatori", annuncia l’amministrazione.