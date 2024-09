Giornata dell’Alzheimer. Esperienze a confronto

Incontro nell’auditorium del liceo Da Vinci domani, alle 9, in occasione della giornata internazionale dell’Alzheimer. L’associazione "AttivaMente" di Civitanova, coordinata dall’assistente sociale Deborah De Angelis organizza un dibattito dal titolo "Alzheimer & desideri: si può ancora sognare?". I riflettori saranno puntati sulle possibilità di una vita ancora tutta da vivere, nonostante le difficoltà che quotidianamente affrontano coloro che convivono con la demenza ed i loro familiari. "La persona affetta da demenza – sostiene la presidente Barbara Mazzoli – ha tutto il diritto di continuare a sognare e desiderare, ma molte volte non è in grado di esprimersi perché la parte razionale e la comunicazione convenzionale sono in difficoltà. Ecco perché è opportuno ’allenarci’ ad interpretare i loro sogni, è fare in modo che diventino realtà". All’incontro parteciperanno in qualità di relatori Francesco Sagripanti (specialista in neurologia); Federica Paccacerqua (psicologa); Deborah De Angelis (assistente sociale); D Emanuele Medici (primario Neurologia ospedale di Macerata). Interverrà inoltre un familiare, che racconterà l’esperienza con la malattia e come si concretizzi la possibilità di vivere ancora con il sorriso seppur in un contesto complesso.

L’iniziativa è nata dal progetto "Artisti tra le stelle", che si è svolto a primavera. "Accogliendo l’invito di Laura Acciarresi di Corridonia, i nostri cari hanno avuto modo di esprimersi, dipingendo la metà di una stella di polistirolo di 60 cm – aggiunge Mazzoli –. Le stelle sono state quindi completate da veri artisti che si sono messi in gioco con noi, che hanno creato delle opere d’arte partendo dal lavoro di sconosciuti, di persone con difficoltà a comunicare verbalmente, di persone che vivono in un guazzabuglio di pensieri e sentimenti. Hanno saputo mettersi in contatto con le emozioni espresse nelle stelle, interpretarle e, unendole a quelle in loro suscitate, hanno creato veri capolavori". Con tali disegni stata realizzata una mostra che si può visitare il 17, 19, 24 e 26 settembre, dalle 17 alle 19, presso la sede dell’associazione, in via Crivelli, 19 Centro Civico Comunale di Santa Maria Apparente.

Ennio Ercoli