Giornata dell’asma,. In pediatria spirometrie e controlli gratuiti

Spirometrie e visite pneumologiche gratuite per i bambini sono in progamma l’8 maggio. Infatti la pediatria di Civitanova, diretta dalla dottoressa Enrica Fabbrizzi, per la giornata mondiale dell’asma che ricorre il 6 maggio parteciperà all’iniziativa promossa dalla Società italiana di malattie respiratorie infantil con Feder Asma, Allergie Asma, Allergia Bimbi, Respiriamo Insieme e Sip. Le visite saranno eseguite dalle dottoresse Marcella Gallucci e Anna Cingolani (nella foto) giovedì 8, dalle 14.30 alle 18.30, nell’ambulatorio di pneumologia pediatrica al terzo piano dell’opedale di Civitanova. Le visite dovranno essere prenotate da subito allo 0733-823019 o allo 0733-823695. "In Italia in età pediatrica l’asma raggiunge una prevalenza stimata del 10%, 10 bambini su 100 presentano tale patologia, inoltre circa il 2% dei bambini e adolescenti asmatici soffre di asma grave, che influenza la vita e la frequenza scolastica degli stessi" spiega il primario Enrica Fabbrizzi.

Si terrà invece lunedì dalle 8.30 all’Horizon di Montegranaro il convegno sulle novità terapeutiche in ginecologia e ostetricia, organizzato dal primario Filiberto Di Prospero, con la segreteria scientifica dei medici Elisabetta Garbati, Stefano Cecchi e Silvia Battistoni. L’intera giornata sarà dedicata alla salute della donna con l’obiettivo di esplorare le prospettive future di cura. L’intelligenza artificiale, la chirurgia avanzata, la diagnostica predittiva e l’integrazione nutrizionale al centro dell’evento che riunirà ginecologi, ostetriche, infermieri e altri professionisti sanitari.