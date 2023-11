Giornata delle piccole e medie imprese. Ragazzi in visita alla Fratelli Gionchetti Studenti e imprese si incontrano alla Fratelli Gionchetti di Matelica per il Pmi day: un'occasione per conoscere le sfide del mondo produttivo e ascoltare le voci dei giovani. Rivoluzione digitale e green: grandi sfide attendono i giovani.