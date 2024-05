Giornata dell’infermiere, domani la festa: "Nutriamo la salute"

"Nutriamo la salute". È lo slogan scelto dalla Federazione nazionale ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) per celebrare la giornata internazionale dell’infermiere, che cade domani, anniversario della nascita di Florence Nightingale (12 maggio 1820). "La Fnopi ha voluto cogliere questa occasione – afferma Paolo Antognini, direttore della professioni sanitarie dell’Ast di Macerata – per ricordare la radice etimologica del termine Nurse (infermiere), che rimanda al concetto della nutrizione, del prendersi cura di chi ha bisogno. Ciò che fanno quotidianamente, con professionalità e dedizione, i nostri infermieri". Una celebrazione che si lega a quella della giornata internazionale dell’ostetrica, lo scorso 5 maggio. "Una figura professionale – sottolinea Antognini – che da sempre nella comunità ricopre un ruolo fondamentale per la salute delle mamme e dei neonati. Va ricordato come la scienza ostetrica sia sempre più orientata verso un approccio "One Health", ovvero una salute che segua tutto il corso della vita delle donne per garantire loro un benessere totale". Nell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, tra ospedali e territorio, sono 1.400 gli infermieri in servizio e 65 le ostetriche impegnate quotidianamente nell’assistenza e cura delle persone. "Ringrazio tutto il personale infermieristico della nostra Azienda sanitaria che lavora con impegno e passione per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini per fornire un’assistenza sempre più specializzata e sempre più vicina al paziente. Il lavoro dei nostri infermieri non è soltanto una professione, ma una vocazione alla cura del prossimo", aggiunge Marco Ricci, direttore generale dell’Ast.