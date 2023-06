Giornata dello sport a Tolentino

Successo per la Giornata dello sport, promossa dal Coni, al Circolo Tennis di Tolentino. L’amministrazione comunale ha invitato società sportive e atleti che, nelle rispettive discipline, si sono distinti per i risultati raggiunti tra la fine del 2022 e questi primi mesi del ‘23. Hanno ricevuto gli attestati di merito, alla presenza del sindaco Mauro Sclavi, del vicesindaco Alessia Pupo, del delegato Coni provinciale Fabio Romagnoli, del presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, dell’assessore Flavia Giombetti, del presidente e vicepresidente della commissione consiliare sport Marco Attili e Marco Taddei: Bocciofila Tolentino, Cantine Riunite, Dojo Kyu Shin, Basket Tolentino, Tennis Tolentino, US Tolentino 1919, Sci Club Tolentino, Spazio Karate, Moto Club Tolentino, Borgorosso, Pallanuoto Tolentino, Futura Pallavolo, Insieme per Te (Oratori Riuniti Tolentino), gli istituti Don Bosco, Lucatelli e Filelfo, New Fashion GianManDance, Tolentino Boxe, oltre a molti altri atleti.