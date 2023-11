Giornata di celebrazioni per le forze armate: "La memoria resti viva"

Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate l’amministrazione di Morrovalle, al fine di rendere onore a coloro che offrirono la loro esistenza a difesa della Patria e che tragicamente persero la loro vita a causa della guerra, ha organizzato per oggi un corteo pubblico che prenderà il via (alle 14,30) da piazza Vittorio Emanuele II e sosterà dinanzi ad ogni luogo posto a ricordo dei caduti per la deposizione delle corone di alloro.

"Perché rimanga sempre viva nella nostra comunità la memoria del loro estremo sacrificio", ha affermato il sindaco Andrea Staffolani, il quale presenzierà all’evento insieme con i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e del consiglio comunale giovanile, il tutto accompagnato dalle note dell’associazione "Amici della Musica - Corpo Bandistico Giuseppe Verdi Morrovalle".