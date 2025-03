Giornata di confronto sulla trasparenza

Dopodomani alle 14.30 Unimc, Comune e Provincia saranno insieme per la giornata della trasparenza. L’evento si svolgerà all’auditorium Unimc in via padre Matteo Ricci e offrirà una riflessione sui principi della trasparenza e dell’integrità nella Pa. Il programma prevede gli interventi di rappresentanti delle istituzioni impegnate nella tutela della legalità e nella prevenzione della corruzione. Il vice prefetto di Macerata, Emanuele D’Amico, approfondirà il tema del contrasto alle infiltrazioni criminali nei contratti pubblici, mentre il vicequestore di Macerata, Marcello Pedrotti, illustrerà il ruolo del whistleblowing nella promozione della trasparenza e dell’integrità nella Pa. Seguiranno gli interventi del colonnello Raffaele Ruocco, comandante provinciale dei carabinieri, sull’accesso civico generalizzato nell’organizzazione della difesa, e del colonnello Ferdinando Mazzacuva, comandante provinciale della Guardia di finanza, che parlerà del ruolo della GdF nella garanzia della trasparenza, sia all’interno che all’esterno delle istituzioni. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata alle relazioni di esperti del settore. Chiuderà il programma una tavola rotonda.