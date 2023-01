Giornata di grande festa alla casa di riposo, la nonnina Ida Impecora spegne 108 candeline

TREIA

Festa alla casa di riposo di Treia per Ida Impecora, che è arrivata a quota 108. La nonnina treiese più longeva in assoluto ha festeggiato con i suoi cari e gli operatori questo grande traguardo.

Sposata con Ignazio Santancini, nata e vissuta a Valfornace (prima Pievebovigliana), nella frazione di San Giusto, a Treia dal 1986, "ha trascorso una vita basata sul lavoro in campagna, ma ha effettuato anche numerosi viaggi verso mete religiose come Lourdes e Medjugorje", ha scritto il vicesindaco David Buschittari. Anche l’amministrazione comunale, infatti, vuole omaggiare Ida per ricordare questa data memorabile: a lei vanno i migliori auguri di tutta la città. Le nipoti Lucia e Karina Piermarteri, insieme al personale della struttura, la circondano di affetto; Ida è una nonnina dolce, sprint e sorridente, forte anche se minuta, che sa amare e farsi amare. Centinaia i messaggi di auguri. In provincia, è "seconda" solo alla lorese Maria Mochi, che il primo gennaio è arrivata a quota 109 (anche lei in casa di riposo, alla Maestà di Urbisaglia). "La famiglia di nonna Ida – ha scritto Lucia – ringrazia, l’amministrazione e tutto il personale della casa di riposo".

Nella foto, Ida Impecora con le nipoti