Giornata di studio su migranti e tutele

Unimc organizza una giornata di studio dedicata alla tutela giuridica dei migranti ambientali e climatici nella regione euromediterranea (The Legal Protection of Environmental and Climate Migrants in the Euro-Mediterranean Region), domani alle 9 all’Auditorium Unimc in via Padre Matteo Ricci 2. L’evento è organizzato con il supporto del Centro interdipartimentale di ricerca sull’Adriatico e il Mediterraneo (Ciram) (nella foto il coordinatore Caligari) nell’ambito del progetto "Il fenomeno delle migrazioni ambientali e climatiche e il suo impatto sulle dinamiche economiche e sociali nella regione euro-mediterranea". Il team proporrà un’analisi delle principali questioni giuridiche che il tema delle migrazioni solleva. I partecipanti, provenienti da diversi paesi europei (Albania, Francia, Grecia, Regno Unito e Spagna), sono stati chiamati a prospettare soluzioni innovative per colmare le lacune giuridiche esistenti. L’evento è aperto a tutti.