"Giornata europea del mare". Studenti a caccia di rifiuti

Nell’ambito della "Giornata europea del mare" le classi 1° A e 1° G dell’Ite "Gentili" hanno partecipato al monitoraggio dei rifiuti sul litorale di Porto Recanati insieme agli esperti di Legambiente. Gli studenti sono stati accompagnati dalla professoressa Rosella Ancillai, coordinatrice del progetto "Educazione alla sostenibilità ambientale" e dai prof Salvatore Di Franza e Nazzareno Giorgini. "Il progetto ha una grande finalità – spiega Ancillai –, quella di sensibilizzare i più giovani all’impatto umano sui mari e sulle spiagge, educare a una cultura del rispetto della natura e sostenibilità ambientale nell’ottica della custodia dell’ambiente in generale e marino in particolare. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo e partecipando con la massima serietà all’iniziativa che si pone anche come una seria e concreta attività di educazione civica".