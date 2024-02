Giornata in ricordo di Concetta

A quattro mesi dalla tragica morte dell’infermiera Concetta Marruocco (nella foto), uccisa lo scorso 14 ottobre per mano del suo ex compagno entrato nella sua abitazione, la comunità di Matelica e quella di Cerreto d’Esi hanno deciso di dedicare una giornata per ricordare questa vittima di femminicidio, attraverso una partita di pallavolo, organizzata per sabato 17 febbraio, alle 10, nel palazzetto dello sport di Matelica.

Come spiegato dagli organizzatori "sarà un’occasione per non dimenticare lei e tutte le donne vittime di femminicidio con un messaggio forte e chiaro". A promuovere l’iniziativa sono il comitato di Matelica della Croce Rossa Italiana con i Comuni di Matelica e Cerreto d’Esi, in collaborazione con la Nazionale Angeli della Tivù. A scendere in campo saranno la squadra del Verdicchio di Matelica, formata da ragazzi di Matelica e dintorni e la squadra Angeli della Tv, formata da ragazzi di Mediaset - Canale 5 che hanno partecipato a format come il Grande Fratello, Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi e Tu sì que vales. Durante la partita si terranno dei dibattiti e delle riflessioni per sensibilizzare l’opinione pubblica, affinché il ricordo della vita spezzata dell’infermiera Concetta possa servire a fermare la piaga sociale che continua a mietere tante vittime. L’ingresso sarà ad offerta libera e sono state invitate a partecipare le scuole del territorio e tutta la cittadinanza matelicese e cerretese.

Matteo Parrini