Giornata internazionale del jazz. Concerto omaggio a Edith Piaf

Venerdì alle 21.15 la Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio di Macerata ospita il primo dei tre appuntamenti organizzati da Musicamdo Jazz per celebrare l’International Jazz Day 2025, la giornata mondiale istituita dall’Unesco per promuovere il jazz come strumento di pace, dialogo e comprensione reciproca tra i popoli. Una rassegna che coinvolge Macerata, Tolentino e Camerino, realizzata con il sostegno del Comune di Macerata, del Comune di Camerino, di Unicam, Unimc, del Club per l’Unesco di Tolentino e delle Terre Maceratesi, del MIC e della Regione Marche, in collaborazione con Adesso Musica, l’Istituto Musicale Biondi e l’Istituto Vaccaj, sotto la direzione di Daniele Massimi. Il concerto di Macerata vedrà protagonista la cantante Sara Jane Ghiotti, affiancata dal fisarmonicista Giacomo Rotatori, in uno speciale omaggio a Edith Piaf. Biglietti in prevendita su Ciaotickets, Vivaticket e allo Sferisterio. Dopo Macerata, la rassegna proseguirà il 29 aprile a Tolentino con un tributo a Wayne Shorter, e si concluderà il 30 aprile a Camerino, con il Pablo Corradini Quintet e un viaggio nella musica argentina.