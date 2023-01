Giornata della Memoria Macerata, Maria nascose Ivo nel forno e gli salvò la vita

L’esposizione della targa in onore di Maria Principi Mancinelli

Macerata, 27 gennaio 2023 – Era una fredda mattina invernale, una di quelle con gelo e vento. Il calendario indicava il 19 febbraio 1944 e l’ebreo anconetano Ivo Loewenthal e Zoe Stacchetti si erano appena sposati. Stavano festeggiando in una casetta di Appignano, insieme ai loro genitori, quando irruppe la polizia fascista. Cercava ebrei e loro erano proprio lì. Ivo intuì la pericolosità della situazione e fuggì dalla finestra. Il padre, Guido, si offrì come ostaggio per salvare la moglie paralitica, ma non ci fu nulla da fare. Partirono entrambi per un viaggio di sola andata: la mamma di Ivo, Eugenia Carcassoni, morirà nel tragitto, mentre il marito incontrerà la morte nelle camere a gas di Auschwitz. A ripercorrere quei momenti, è Alessandra Mancinelli, pronipote di Maria Principi, che nascose (e salvò) Ivo dalla furia nazifascista: "Ivo fuggì per le campagne e percorse circa 3 chilometri sotto la neve. Chiese aiuto nelle varie case, ma gli venne negato. Poi, arrivò al nostro casolare. A casa dei miei bisnonni, gli aprì la porta Maria". La donna, allora 59enne, si accorse di conoscere quel ragazzo sulla trentina d’anni: "Lei dai Loewenthal acquistava ventagli per il camino. Maria aveva 8 figli...