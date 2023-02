Giornata mondiale contro il bullismo, c’è Saltamartini

Il vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini (nella foto) sarà a Recanati questa mattina alle celebrazioni per la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, promossa dal Liceo classico Giacomo Leopardi. L’iniziativa, che si terrà nell’aula magna del Liceo di Via Aldo Moro a partire dalle 10, rappresenta un’occasione per riflettere sul fenomeno e su quali strumenti adottare per contrastare le prevaricazioni tra i ragazzi. Parteciperanno le classi 1ªH, 1ªI, 1ªS, 2ªH e 2ªS, protagoniste anche di alcune esibizioni. Insieme al vicepresidente Saltamartini, interverranno Annamaria Marcantonelli (dirigente scolastica Liceo classico Leopardi), la professoressa Letizia Capparucci (referente dell’Istituto per bullismo e cyberbullismo), il vice questore della Polizia di Stato Edoardo Polce, capo di Gabinetto della Questura di Macerata; il vice questore della Polizia di Stato Mila Bocchi, dirigente Centro operativo per sicurezza cibernetica Polizia postale e delle Comunicazioni Marche; Antonio Draisci, commissario Ast Macerata, e Alice Bartozzi, psicologa Ast Macerata.